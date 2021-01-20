24 января в помещении Коворкинг-центра «Инвент» (Всеволожский проспект дом 14) состоится шахматный турнир для детей не старше 2012 года рождения. Начало турнира в 15. 00. Очная регистрация с 14.30 до 14.55. Стартовый список Chess-Results Server Chess-results.com — Дорога жизни — 2021 (chess-results.com)

Проверяйте себя в списке. Кто не сможет приехать — сообщите пожалуйста, желающих много.

Основные наградные номинации: кубками награждаются 1. Мальчики 2012 г.р., 2. Девочки не старше 2012 г.р., 3. Дети 2013 г.р. и младше.

Дополнительные номинации: медалями награждаются мальчики 2014 г. р. и девочки 2014 г.р. не попавшие в категорию «Дети 2013 и младше».

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