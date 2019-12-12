Дорога жизни — 2020

26 января состоится традиционный шахматный турнир, посвящённый Годовщине снятия блокады Ленинграда. Приглашаются дети не старше 2012 года рождения. Соревнования состоятся в помещении Коворкинг-центра «Инвент» по адресу: город Всеволожск, Всеволожский проспект дом 14. Начало турнира в 14. 00, начало регистрации в 13. 30. Стартовый взнос 500 рублей.

Дети 2012 года рождения и (по желанию 2013 года рождения) играют семь туров по швейцарской системе с контролем 10 минут + 5 секунд на ход.

Дети 2013 года рождения играют в отдельном турнире «Пешечный бой». Игра начинается с королём и пешками и заканчивается постановкой линейного мата одной из сторон.

Наградные номинации будут определены после подачи заявок.

Заявки подаются по электронному адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне до 24 января 2020 года.

Подробности в проекте положения ниже.

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