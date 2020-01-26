Дорога жизни 2020

26.01.2020 года в Коворкинг центре «Инвент» города Всеволожска прошёл традиционный турнир, посвящённый годовщине снятия блокады Ленинграда. В турнире А участие приняло 30 ребят не старше 2012 года рождения. Первое место в турнире занял наш гость из Санкт-Петербурга Смирнов Максим, на втором Абашев Володя из города Всеволожска. Третье место в общем зачёте и первое среди девочек заняла Павлова Таня из Кировска. На третьем месте среди мальчиков Кодловский Артём из Кудрово. На втором месте среди девочек Бирюченко Васелина из Всеволожска и на третьем Ли Виктория из Кудрово.

В турнире Б (1000-1100) участвовало 49 человек. На первом месте среди мальчиков Порфирьев Андрей, на втором Алексеев Кирилл и на третьем Петров Кирилл. Все мальчики из Кудрово. На первом месте среди девочек Рогова Елизавета (Кудрово), на втором Попенкова Варвара (Кудрово) и на третьем Вахрушева Яна (Колтуши, Белый ферзь).

Многие дети были первый раз на турнире, некоторые родители излишне вмешивались в ход борьбы, что создавало дополнительные трудности в работе судейской бригады, но в целом турнир прошёл достаточно быстро и организованно.

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