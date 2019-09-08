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Дорога жизни – 2019

26 января во Всеволожске в новом помещении на Христиновском проспекте состоялся шахматный турнир «Дорога жизни – 2019», в котором приняло участие 41 человек. На 1 месте среди юношей Апкадыров Алексей из Кудрово, клуб “Дебют”, на втором Цимко Артём из Сертолово (Олимп) и на третьем Чупрыгин Артур Всеволожск (Марс). Среди девушек на первом месте Вахрушева Яна Колтуши (Белый ферзь), на втором Галлямова Майя Кудрово (Дебют) и на третьем Слюсарева Ольга Колтуши (Белый ферзь). Самый юный участник турнира Кажик Денис 2013 г. р. из Сертолово (клуб “Олимп”). Турнир выложен на обсчёт http://ratings.ruchess.ru/tournaments/49407

Ребята, преодолевшие рубеж 1100 смогут принять участие в турнире 23 февраля с нормой 2 юношеского разряда. Фотографии с турнира можно посмотреть https://m.vk.com/club152914834?from=groups