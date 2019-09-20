| alen49 |

Дополнительные номинации на турнир «Открытие сезона»

В настоящий момент на турнир заявилось 30 человек. Судейской коллегией назначены следующие номинации:

Абсолютный зачёт кубки (и мальчики и девочки)

Среди детей (и мальчики и девочки) не старше 2010 г. р. Кубки

Девочки (не попавшие в основные призы) 3 места дополнительные подарки

Мальчики 2011 г.р. и младше 3 дополнительных подарка

Самый юный участник дополнительный подарок

Кроме того все участники получают подарок за участие.

Два приза в одни руки не выдаются! Участник получает более высокий приз.