20.09.2019| | Нет комментариев
Дополнительные номинации на турнир «Открытие сезона»
В настоящий момент на турнир заявилось 30 человек. Судейской коллегией назначены следующие номинации:
Абсолютный зачёт кубки (и мальчики и девочки)
Среди детей (и мальчики и девочки) не старше 2010 г. р. Кубки
Девочки (не попавшие в основные призы) 3 места дополнительные подарки
Мальчики 2011 г.р. и младше 3 дополнительных подарка
Самый юный участник дополнительный подарок
Кроме того все участники получают подарок за участие.
Два приза в одни руки не выдаются! Участник получает более высокий приз.