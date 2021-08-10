Дополнительная информация по турниру 15 августа «К Дню физкультурника — 2021»

Главная новость дня — к нам едут ребята из Выборга!!!

Турнир приобретает новый статус. Обратите на это внимание!

В турнире предусмотрены следующие наградные категории:

1 (2,3) место в абсолютном зачёте

1 (2,3) место среди девочек 2005 — 2011 г.р.

1 (2,3) место среди детей 2012 — 2017 г.р.

1 (2,3) место среди девочек 2012 — 2017 г.р.

За успешное выступление награждаются все участники, набравшие 5 и более очков

Все участники получают подарки за участие сразу после окончания своей партии последнего тура

Стартовый список

Не пропустите уникальную возможность сыграть с ребятами из Выборга!

Facebook Twitter Вконтакте Google+