Дополнительная информация по турниру 15 августа «К Дню физкультурника — 2021»

Главная новость дня — к нам едут ребята из Выборга!!!
Турнир приобретает новый статус. Обратите на это внимание!
В турнире предусмотрены следующие наградные категории:
1 (2,3) место в абсолютном зачёте
1 (2,3) место среди девочек 2005 — 2011 г.р.
1 (2,3) место среди детей 2012 — 2017 г.р.
1 (2,3) место среди девочек 2012 — 2017 г.р.
За успешное выступление награждаются все участники, набравшие 5 и более очков
Все участники получают подарки за участие сразу после окончания своей партии последнего тура
Стартовый список
Не пропустите уникальную возможность сыграть с ребятами из Выборга!