| alen49 |

Детский темпо-турнир 22 сентября «Открытие сезона»

22 сентября в помещении Коворкинг-центра по адресу Всеволожский проспект дом 14 состоится детский темпо-турнир. Приглашаются все желающие не старше 2003 г. р. с рейтингом не выше 1300. Стартовый взнос 500 рублей. Начало турнира в 14. 00. Дистанция 7 туров. С обсчётом рейтинга РШФ. Заявки как обычно по электронному адресу alen49@yandex.ru не позднее 20 сентября. Мне надо платить предоплату за аренду помещения или отменять турнир, поэтому не тяните с заявками. Награждение за абсолют кубками, за участие подарками. Если народу будет много будет добавлена дополнительная категория. Подробности в Положении ниже:

Открытие сезона