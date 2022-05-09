День пограничника — 2022

Начинается регистрация на детский шахматный турнир, который состоится 21 мая (суббота) по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход со стороны Лицея мимо Скупки в подвальное помещение под баннер «Театральная студия «Метаморфозы». Очная регистрация участников с 13.30 до 13. 55. Начало турнира в 14. 00. Опоздавшие игроки допускаются со второго тура. Оплата стартового взноса при очной регистрации.

Приглашаются дети 2013 года рождения и младше. Турнирная дистанция 7 туров по швейцарской системе с контролем Бронштейна 10+5. Стартовый взнос 700 рублей (для многодетных скидка 100 рублей).

Подача заявок по электронному адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне. Количество мест ограничено (30 человек).

Стартовый протокол турнира можно посмотреть на сайте Chess-Results

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