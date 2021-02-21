В прошедшие выходные, 23 февраля отметили старшие дети. 27 февраля играют дети 2012 года рождения и младше. Напоминаю, что турнир состоится в помещении детского клуба «Талантория» по адресу улица Межевая, дом 21. Начало турнира в 14. 00

Стартовый список Chess-Results Server Chess-results.com — День защитника Отечества — 2021 (chess-results.com)

Положение о турнире

Очная регистрация с 13.30 до 13.55. Стартовый взнос 600 (500) рублей.

Так как запись на турнир очень давняя, просьба подтвердить своё участие в нём по электронному адресу alen49@yandex.ru

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