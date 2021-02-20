На завтрашний шахматный турнир «День воинской Славы России — 2021» зарегистрировалось 37 человек. Стартовый список: https://chess-results.com/tnr547396.aspx?lan=11

В турнире установлены следующие наградные категории:

Абсолют: Кубки и грамоты

Остальные номинации: медали и грамоты

Юноши 2009-2005 годов рождения, юноши 2010 г.р., юноши 2012-2011 г. р.

Девушки 2010-2005 г.р., девушки 2015-2011 годов рождения.

Два приза в одни руки не выдаются. Все участники получают подарки за участие сразу после окончания своей партии последнего тура.

Место проведения: Коворкинг центр «Инвент» (Всеволожский проспект, 14). Начало в 15. 00. Регистрация с 14.30 до 14.55. Стартовый взнос 600 (500) рублей. Просьба не опаздывать!

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