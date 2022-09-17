Всеволожская осень — 2022

17.09.202217.09.2022 | alen49alen49 | Нет комментариев | 19:48

Начинается регистрация на шахматный турнир «Всеволожская осень — 2022», который состоится 2 октября (воскресенье). Будьте внимательны, всё не стандартно! Во-первых начало турнира в 15.00. Ждём гостей из Кудрово. Во-вторых: приглашаются дети 2007 года рождения и младше, но с рейтингом не выше 1100 (1100 допускается). В третьих: возможно изменение места проведения турнира, если количество желающих будет больше 30 человек. Предварительно Межевая 21.

Стартовый список можно посмотреть на сайте Chess-Results

Жду ваших заявок по электронному адресу

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