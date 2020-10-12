Шахматный клуб «Марс» приглашает детей не старше 2012 года рождения принять участие в турнире «Всеволожская осень — 2020» для детей не старше 2012 года рождения.

Турнир состоится 17 октября 2020 года по адресу Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21, детский клуб «Талантория». Вход со стороны левого торца дома, за парикмахерской и школой искусств в подвальное помещение с надписью «Медок».

Очная регистрация: 13:30-13.55. Начало соревнований: 14:00

Заочная регистрация не отменяет очной. Предварительная регистрация обязательна по электронному адресу alen49@yandex.ru

Контроль времени на обдумывание ходов: 10 минут до конца партии каждому участнику плюс 5 секунд на ход.

При проведении жеребьёвки и подведения итогов соревнования, используется программа “Swiss-Manager”. Турнир проводится с обсчётом российского рейтинга.

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