16 января в помещении детского клуба «Талантория» состоится шахматный турнир «Всеволожская зима — 2021» для детей 2013 года рождения и младше. Начата регистрация участников. Ссылка на турнир https://chess-results.com/Tnr542952.aspx?lan=11

Начало турнира в 14. 00. Формат турнира полностью повторяет турнир 12 декабря. Пожалуйста, внимательно следите за стартовыми списками. Если вы не сможете принять участие в турнире — сообщите организаторам, чтобы можно было включить другого участника. Количество посадочных мест в клубе ограничено — 32 человека.

Заявки присылайте ТОЛЬКО на электронную почту alen49@yandex.ru c указанием ФИО ребёнка, полной даты рождения, ИД и рейтинга по быстрым шахматам.

Подробности в Положении

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