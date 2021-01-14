Всеволожская зима-2021

16 января 2021 года состоится первый в этом году турнир для детей не старше 2013 года рождения. Пожалуйста, кто на него записался — не забудьте приехать. Стартовый список https://chess-results.com/Tnr542952.aspx?lan=11

Турнир будет проходить по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Начало турнира в 14.00. Очная регистрация участников с 13.30 до 13.55. Стартовый взнос 600 рублей. Наградные номинации: 1. Мальчики 2013 года рождения, 2. Девочки 2013 года рождения и младше, 3. Дети (мальчики и девочки) 2014 года рождения и младше.

Обратите внимание, что нет категории абсолютный зачёт! Два приза в одни руки не выдаются. Мальчики 14 г.р., попавшие в абсолютный зачёт награждаются по своему возрасту. Также как и девочки, попавшие в абсолютный зачёт награждаются в категории «Девочки».

Подробности в Положении о турнире:

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