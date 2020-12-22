Закончена регистрация на турнир «Всеволожская зима-2021». Стартовый список https://chess-results.com/Tnr542952.aspx?lan=11

Пожалуйста внимательно проверяйте свои данные. Более участников наш маленький клуб принять не сможет. В случае болезни или прочих причин — сообщайте о том, что вас не будет.

Турнир пройдёт по адресу: г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход с левого торца здания под вывеску «Медок». Это за парикмахерской и школой искусств в подвальное помещение. Начало турнира в 14. 00.

Стартовый взнос 600 рублей (скидка для многодетных 100 рублей).

Наградные категории: мальчики 2013 года рождения, девочки (2013-2015), дети (мальчики, девочки) 2014 и младше. Участник получает только один приз. Все участники получают призы за участие сразу после окончания своей партии последнего тура.

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