Турнир «Весенний подснежник — 2021» намечен на 27 марта по адресу Межевая, 21. В связи с тем, что мало желающих играть в турнире, вынужденной мерой является изменение возрастных рамок. Вместо объявленных ранее 2010 и младше в турнир допускаются дети 2005 и младше. Жду ваших заявок по электронному адресу alen49@yandex.ru

Те, кто уже заявился ранее будьте внимательны, чтобы не столкнуться с неожиданностью.

Стартовый список Chess-Results Server Chess-results.com — Весенний подснежник — 2021 (chess-results.com)

Обновлённое Положение о турнире

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