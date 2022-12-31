Блокадный — 2023

Начинается регистрация на шахматно-шашечный турнир, посвящённый 80-годовщине операции «Искра» и 79-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.

Турнир состоится 28 января 2023 года в помещении Всеволожского молодёжного центра «Альфа» по адресу г. Всеволожск, улица Сотникова, дом 31.

Начало соревнований турнира А по шахматам и турнира Б по шашкам в 11.00. Очная регистрация с 10.30 до 11.00.

В турнир А (шахматы) допускаются взрослые участники 2006 года рождения и старше, а также дети с рейтингом выше 1100.

В турнир Б (шашки) допускаются все желающие.

Начало соревнований турнира С в 14.30. Очная регистрация турнира С с 14.00 до 14.30. В турнир С допускаются дети не старше 2007 года рождения с рейтингом не выше 1100.

Контроль 3+2, турнирная дистанция 11 туров.

Подача предварительных заявок по электронному адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне. В заявке нужно указать фамилию, имя, отчество участника, полную дату рождения, ИД при наличии, а также представительство участника.

Проект Положения прилагается.

Стартовый список можно посмотреть на сайте Chess-rezults.com

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