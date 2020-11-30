13 декабря в помещении Коворкин-центра «Инвент» состоится районный турнир «Белая ладья — 2020». К участию приглашаются школы Всеволожского района в составе 3 мальчика + 1 девочка не старше 2007 года рождения. Коворкинг-центр расположен по адресу Всеволожский проспект, дом 14. Вход в правую дверь здания на второй этаж, большой зал. Начало турнира в 15. 00. Регистрация с 14.30 до 14.55. Предварительные заявки подаются по адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне. Стартовый взнос 600 (500 многодетные) рублей. В следующий областной этап выходят три школы. Подробности в Положении

Стартовый список http://chess-results.com/tnr542404.aspx?lan=11&art=8&snr=1

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