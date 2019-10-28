Белая ладья — 2019
Традиционно декабрь — месяц для проведения «Белой ладьи».
В этом году Белая ладья пройдёт в два дня.
1 декабря играют команды на вырост 2010 и младше.
8 декабря играет отборочный возраст 2006 и младше.
Турниры лично-командные, для участия нужна или принадлежность к Всеволожской школе или место проживания Всеволожский район.
Рекомендованный возраст для турнира 8 декабря 2009-2006, но, если для команды не хватает игроков, то можно брать и более младший возраст. Самое главное, чтобы их не было слишком много.
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела физической
культуры и молодёжной
политики администрации МО
«Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области
______________ А. В. Чуркин
«______»_____________2019
Положение
Районный детский лично-командный шахматный турнир,
Белая Ладья — 2019
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью популяризации и пропаганды шахматного спорта, повышения спортивного мастерства и квалификации шахматистов Ленинградской области и г. Санкт-Петербург
2. Сроки и место проведения
Турнир А. 1 декабря 2019 для детей не старше 2010 года рождения.
Турнир Б. 8 декабря 2019 рекомендованодля детей 2009 — 2006 года рождения.
Очная регистрация: 13:30-13.55
Начало соревнований: 14:00
Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 14, Коворкинг-центр «Инвент».
Заочная регистрация не отменяет очной. Предварительная регистрация обязательна.
3. Организация соревнования
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет шахматная федерация Всеволожского района. Главный судья соревнований – Быстрякова Е.В. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», система проведения соревнований — 7 туров по швейцарской системе.
Контроль времени на обдумывание ходов: 10 минут до конца партии каждому участнику плюс 5 секунд на ход или по 15 минут на механических часах. Если партия играется без часов, то она присуждается после истечения времени на тур (30 минут).
При проведении жеребьёвки и подведения итогов соревнования, используется программа “Swiss-Manager”. При наличии технической возможности турнир будет выкладываться на сайте http://chess-results.com//. Турнир проводится с обсчётом российского рейтинга. Жеребьёвка первого тура по алфавиту, далее по рейтингу.
4. Участники соревнования
Допускаются дети соответствующие возрастной группе, уплатившие турнирный взнос 500 рублей. Турнир лично-командный. Состав команды 3 мальчика и одна девочка. Количество участников от школы неограничено, при этом в зачёт идут три лучших результата мальчиков и один девочек. Участники одной команды не разводятся.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
В целях безопасности участников и зрителей соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации при условии наличии актов технического обследования готовности технического сооружения к проведению мероприятий в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий» (приказ Комитет по физической культуре и спорту СССР №7856 от 17.10.1983) и «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (приказ Госкомспорта РФ №44 от 01.04.1994).
6. Условия подведения итогов и награждения
Места участников определяются по наибольшему количеству очков, набранных в 7 турах, а при их равенстве по дополнительным показателям: личная встреча, количество побед, Бухгольц, усеченный Бухгольц, Бергер.
Награждаются:
- Школьные команды не старше 2006 г. р., занявшие 1, 2, 3 место в командном зачёте, команда кубком, лучшие четыре участника (3 мальчика+ 1 девочка) медалями.
- Школьные команды не старше 2010 г. р., занявшие 1, 2, 3 место в командном зачёте, команда кубком, лучшие четыре участника (3 мальчика+ 1 девочка) медалями.
- Мальчики 2006 г.р. и младше, занявшие 1, 2, 3 места среди мальчиков грамотами и кубками.
- Девочки 2006 г.р. и младше, занявшие 1, 2, 3 места среди девочек грамотами и кубками.
- Мальчики 2010 г.р. и младше, занявшие 1, 2, 3 места среди мальчиков грамотами и кубками.
- Девочки 2010 г.р. и младше, занявшие 1, 2, 3 места среди девочек грамотами и кубками.
- Все участники получают подарки за участие.
7. Финансирование
Финансирование соревнований осуществляется за счёт благотворительных взносов. Турнир проводится при поддержке отдела по физической культуре, туризму и молодёжной политике администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Все расходы по командированию участников несут командирующие организации или сами участники.
- Условия подачи заявки
Предварительные заявки (ФИО, полная дата рождения, разряд, ИД РШФ и ID FIDE (при наличии), клуб подаются Быстряковой Елена Витальевне по электронной почте: alen49@yandex.ru, телефон 8-911-266-21-48, до 28 декабря 2019 года (Турнир А) и до 5 декабря (Турнир Б).
Так как количество посадочных мест ограничено, после приёма первых 60 заявок судейская коллегия может отказать в участии последующим участникам.
Заявки по установленной форме подаются по прибытию на соревнования.Данное положение является официальным приглашением на соревнование.