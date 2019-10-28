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Белая ладья — 2019

Традиционно декабрь — месяц для проведения «Белой ладьи».

В этом году Белая ладья пройдёт в два дня.

1 декабря играют команды на вырост 2010 и младше.

8 декабря играет отборочный возраст 2006 и младше.

Турниры лично-командные, для участия нужна или принадлежность к Всеволожской школе или место проживания Всеволожский район.

Рекомендованный возраст для турнира 8 декабря 2009-2006, но, если для команды не хватает игроков, то можно брать и более младший возраст. Самое главное, чтобы их не было слишком много.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела физической

культуры и молодёжной

политики администрации МО

«Всеволожский муниципальный

район» Ленинградской области

______________ А. В. Чуркин

«______»_____________2019

Положение

Районный детский лично-командный шахматный турнир,

Белая Ладья — 2019

1. Цели и задачи

Соревнования проводятся с целью популяризации и пропаганды шахматного спорта, повышения спортивного мастерства и квалификации шахматистов Ленинградской области и г. Санкт-Петербург

2. Сроки и место проведения

Турнир А. 1 декабря 2019 для детей не старше 2010 года рождения.

Турнир Б. 8 декабря 2019 рекомендованодля детей 2009 — 2006 года рождения.

Очная регистрация: 13:30-13.55

Начало соревнований: 14:00

Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 14, Коворкинг-центр «Инвент».

Заочная регистрация не отменяет очной. Предварительная регистрация обязательна.

3. Организация соревнования

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет шахматная федерация Всеволожского района. Главный судья соревнований – Быстрякова Е.В. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», система проведения соревнований — 7 туров по швейцарской системе.

Контроль времени на обдумывание ходов: 10 минут до конца партии каждому участнику плюс 5 секунд на ход или по 15 минут на механических часах. Если партия играется без часов, то она присуждается после истечения времени на тур (30 минут).

При проведении жеребьёвки и подведения итогов соревнования, используется программа “Swiss-Manager”. При наличии технической возможности турнир будет выкладываться на сайте http://chess-results.com//. Турнир проводится с обсчётом российского рейтинга. Жеребьёвка первого тура по алфавиту, далее по рейтингу.

4. Участники соревнования

Допускаются дети соответствующие возрастной группе, уплатившие турнирный взнос 500 рублей. Турнир лично-командный. Состав команды 3 мальчика и одна девочка. Количество участников от школы неограничено, при этом в зачёт идут три лучших результата мальчиков и один девочек. Участники одной команды не разводятся.

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований

В целях безопасности участников и зрителей соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации при условии наличии актов технического обследования готовности технического сооружения к проведению мероприятий в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий» (приказ Комитет по физической культуре и спорту СССР №7856 от 17.10.1983) и «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (приказ Госкомспорта РФ №44 от 01.04.1994).

6. Условия подведения итогов и награждения

Места участников определяются по наибольшему количеству очков, набранных в 7 турах, а при их равенстве по дополнительным показателям: личная встреча, количество побед, Бухгольц, усеченный Бухгольц, Бергер.

Награждаются:

Школьные команды не старше 2006 г. р., занявшие 1, 2, 3 место в командном зачёте, команда кубком, лучшие четыре участника (3 мальчика+ 1 девочка) медалями. Школьные команды не старше 2010 г. р., занявшие 1, 2, 3 место в командном зачёте, команда кубком, лучшие четыре участника (3 мальчика+ 1 девочка) медалями. Мальчики 2006 г.р. и младше, занявшие 1, 2, 3 места среди мальчиков грамотами и кубками. Девочки 2006 г.р. и младше, занявшие 1, 2, 3 места среди девочек грамотами и кубками. Мальчики 2010 г.р. и младше, занявшие 1, 2, 3 места среди мальчиков грамотами и кубками. Девочки 2010 г.р. и младше, занявшие 1, 2, 3 места среди девочек грамотами и кубками. Все участники получают подарки за участие.

7. Финансирование

Финансирование соревнований осуществляется за счёт благотворительных взносов. Турнир проводится при поддержке отдела по физической культуре, туризму и молодёжной политике администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Все расходы по командированию участников несут командирующие организации или сами участники.

Условия подачи заявки

Предварительные заявки (ФИО, полная дата рождения, разряд, ИД РШФ и ID FIDE (при наличии), клуб подаются Быстряковой Елена Витальевне по электронной почте: alen49@yandex.ru, телефон 8-911-266-21-48, до 28 декабря 2019 года (Турнир А) и до 5 декабря (Турнир Б).

Так как количество посадочных мест ограничено, после приёма первых 60 заявок судейская коллегия может отказать в участии последующим участникам.

Заявки по установленной форме подаются по прибытию на соревнования.Данное положение является официальным приглашением на соревнование.





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