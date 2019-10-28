28.10.2019| alen49| Нет комментариев

Белая ладья — 2019

Традиционно декабрь — месяц для проведения «Белой ладьи».
В этом году Белая ладья пройдёт в два дня.
1 декабря играют команды на вырост 2010 и младше.
8 декабря играет отборочный возраст 2006 и младше.
Турниры лично-командные, для участия нужна или принадлежность к Всеволожской школе или место проживания Всеволожский район.
Рекомендованный возраст для турнира 8 декабря 2009-2006, но, если для команды не хватает игроков, то можно брать и более младший возраст. Самое главное, чтобы их не было слишком много.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела физической

культуры и молодёжной

 политики администрации МО

«Всеволожский муниципальный

 район»  Ленинградской области

______________ А. В. Чуркин   

«______»_____________2019

Положение

Районный детский лично-командный шахматный турнир,

 Белая Ладья — 2019

1. Цели и задачи

      Соревнования проводятся с целью популяризации и пропаганды шахматного спорта, повышения спортивного мастерства  и квалификации шахматистов Ленинградской области и г. Санкт-Петербург

2. Сроки и место проведения

Турнир А. 1 декабря  2019 для детей не старше 2010 года рождения.

Турнир Б. 8 декабря 2019 рекомендованодля детей 2009 — 2006 года рождения.

Очная регистрация: 13:30-13.55

Начало соревнований: 14:00

Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 14, Коворкинг-центр «Инвент». 

Заочная регистрация не отменяет очной. Предварительная регистрация обязательна.

3. Организация соревнования

      Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет шахматная федерация Всеволожского района. Главный судья соревнований – Быстрякова Е.В. Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», система проведения соревнований  — 7 туров по швейцарской системе.

Контроль времени на обдумывание ходов: 10 минут до конца партии каждому участнику плюс 5 секунд на ход или по 15 минут на механических часах. Если партия играется без часов, то она присуждается после истечения времени на тур (30 минут).

При проведении жеребьёвки и подведения итогов соревнования, используется программа “Swiss-Manager”. При наличии технической возможности турнир будет выкладываться на сайте http://chess-results.com//.  Турнир проводится с обсчётом российского рейтинга. Жеребьёвка первого тура по алфавиту, далее по рейтингу.

4. Участники соревнования

Допускаются дети соответствующие возрастной группе, уплатившие турнирный взнос 500 рублей. Турнир лично-командный. Состав команды 3 мальчика и одна девочка. Количество участников от школы неограничено, при этом в зачёт идут три лучших результата мальчиков и один девочек. Участники одной команды не разводятся.

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований

        В целях безопасности участников и зрителей соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации при условии наличии актов технического обследования готовности технического сооружения к проведению мероприятий в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий» (приказ Комитет по физической культуре и спорту СССР №7856 от 17.10.1983) и «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (приказ Госкомспорта РФ №44 от 01.04.1994).

6. Условия подведения итогов и награждения

            Места участников определяются по наибольшему количеству очков, набранных в 7 турах, а при их равенстве по дополнительным показателям: личная встреча, количество побед, Бухгольц, усеченный Бухгольц, Бергер.

Награждаются:

  1. Школьные команды не старше 2006 г. р., занявшие 1, 2, 3 место в командном зачёте, команда кубком, лучшие четыре участника (3 мальчика+ 1 девочка) медалями.
  2. Школьные команды не старше 2010 г. р., занявшие 1, 2, 3 место в командном зачёте, команда кубком, лучшие четыре участника (3 мальчика+ 1 девочка) медалями.
  3. Мальчики 2006 г.р. и младше, занявшие 1, 2, 3 места среди мальчиков грамотами и кубками.
  4. Девочки 2006 г.р. и младше, занявшие  1, 2, 3 места среди девочек грамотами и кубками.
  5. Мальчики 2010 г.р. и младше, занявшие 1, 2, 3 места среди мальчиков грамотами и кубками.
  6. Девочки 2010 г.р. и младше, занявшие  1, 2, 3 места среди девочек грамотами и кубками.
  7. Все участники получают подарки за участие.

7. Финансирование

Финансирование соревнований осуществляется за счёт благотворительных взносов. Турнир проводится при поддержке отдела по физической культуре, туризму и молодёжной политике администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.    

 Все расходы по командированию участников несут командирующие организации или сами участники.

  • Условия подачи заявки

Предварительные заявки (ФИО, полная дата рождения, разряд, ИД РШФ и ID FIDE (при наличии), клуб подаются Быстряковой Елена Витальевне по электронной почте: alen49@yandex.ru, телефон 8-911-266-21-48, до 28 декабря 2019 года (Турнир А) и до 5 декабря (Турнир Б).

Так как количество посадочных мест ограничено, после приёма первых 60 заявок судейская коллегия может отказать в участии последующим участникам.

Заявки по установленной форме подаются по прибытию на соревнования.Данное положение является официальным приглашением на соревнование.


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