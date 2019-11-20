Белая ладья 2019

Начата регистрация на Белую ладью. Турнир лично-командный, принадлежность школе Всеволожского района не обязательна, можно играть лично. Параллельно личному зачёту будут подведены итоги по школам. В зачёт идут три лучших результата мальчиков и один девочек. 1 декабря состоится турнир для школьников младших классов не старше 2010 года рождения. Этот турнир на перспективу и не носит отборочного характера. Турнир 8 декабря отборочный к областной «Белой ладье» для детей не старше 2006 года рождения. В следующий этап выходят две лучшие команды. Оба турнира пройдут в Коворкинг-центре города Всеволожска по адресу Всеволожский проспект, дом 14. Начало турнир в 14. 00. Стартовый взнос 500 рублей. Лимит участников 60 человек. Предварительная заявка по электронному адресу alen49@yandex.ru обязательна. Как только в списке будет 60 человек, регистрация будет закрыта по техническим причинам.

Стартовые списки

Младшие школьники: http://chess-results.com/Tnr477702.aspx?lan=11

Старшие школьники: http://chess-results.com/Tnr490842.aspx?lan=11

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