Белая ладья 2019 старший возраст

8 декабря прошёл второй этап Белой ладьи для детей не старше 2006 года рождения. С результатом 20 очков победила команда Сертоловской школы №1 в составе: Карват Дмитрий, Ничипорец Олег, Филимонов Виктор и Лытасова Катерина.

На втором месте с результатом 16, 5 очков команда Кудровской ЦО №1 в составе: Ламперт Марк, Безруков Вадим, Буга Владислав и Джилкибаева Камила.

Третье место с результатом 16 очков поделили две команды: Колтушской школы и Сертоловской школы №2. Меньшая сумма мест оказалась у Колтушской школы, поэтому ей присуждено 3 место.

Напоминаю, что по результатам этого турнира школы, занявшие первые два места получили право представлять наш район на областной Белой ладье.

В личном зачёте на первом месте среди мальчиков Филимонов Виктор (Сертолово 1) на втором Симаков Вадим (Сертолово 2) и на третьем Ничипорец Олег (Сертолово 1).

В личном зачёте среди девочек на первом месте Лытасова Катерина (Сертолово 1) на втором месте Биткова Софья (Колтушская школа) и на третьем месте Миллер Милада.

В турнире приняло участие 36 человек.

Соревнование прошло организовано, но было сильно омрачнено совершенно возмутительным поведением трёх мальчиков из Сертолово, которые устроили погром в туалете нового современного цивилизованного Коворкинг-центра «Инвент». По всей видимости они недооценили технический уровень данного заведения и думали, что никто не узнает чья это работа и оплачивать удовольствие, которое они получили от своих вандалистических действий придётся главному судье соревнований. Как тут не вспомнить «Собачье сердце» Булгакова? Разруха не в стране, а в головах.

Турнир находится по ссылке http://chess-results.com/tnr496604.aspx?lan=11&art=1&rd=7

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