Белая ладья 2019 среди младших школьников

1 декабря в помещении Коворкинг-центра «Инвент» прошли соревнования среди школьников на старше 2010 года рождения «Белая ладья — 2019».

На старт вышло 57 человек, 8 команд.

В первой категории «Школьные команды» борьба получилась очень упорная. В итоге, на первое место вышла команда МОБУ СОШ №2 г. Сертолово с результатом 18 очков, чистое второе место заняла команда Кудровской школы №1 с результатом 16, 5 очков. Места с третьего по пятое, с результатом 16 очков, поделили три школы и только дополнительные показатели (сумма занятых мест) расставила их по местам. На третьем месте оказалась команда Сертоловской школы №1, на четвёртом Агалатовская школа и на пятом Сертоловская Гимназия №3.

2 наградная категория «В составе команды»

1 место МОБУ СОШ №2 г. Сертолово в составе: Листовский Тимофей, Синичук Александр, Омельчук Фёдор, Карпова Мария;

2 место БОБУ СОШ №1 г. Кудрово в составе: Безруков Вадим, Сидоров Даниил, Сафиуллов Артур, Рогова Елизавета;

3 место МОБУ СОШ № 1 г. Сертолово в составе: Грищенко Алексей, Колесняк Артем, Ничипорец Анастасия;

3 наградная категория «лучшие среди мальчиков и девочек»

Мальчики: 1 место Грищенко Алексей(Сертолово 1), 2 место Курченков Михаил (Кудрово №1), 3 место Масич Тимофей (ЦО Кудрово)

Девочки: 1 место Карпова Мария(Сертолово 2), 2 место Слюсарева Ольга (Колтуши), 3 место Ничипорец Анастасия (Сертолово 1)

Соревнование прошло интересно и мы поздравляем победителей!

Таблицы с результатами можно скачать ниже:

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