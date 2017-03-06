Со 2-го по 6 марта в городе Бердске Новосибирской области прошли 8 сельские спортивные игры. Впервые Ленинградскую область представлял Всеволожский район командой деревни Старая Колтушского сельского поселения в составе кандидата в мастера Прудея Владимира Ивановича, второразрядника Хоружего Ярослава и кандидата в мастера Битковой Инессы.

Слева-направо: Владимир Иванович Прудей, Инесса Биткова и Ярослав Хоружий

В турнире приняло участие 30 команд с весьма внушительными составами. Судейство и организация турнира прошло на очень высоком современном уровне с обсчётом российского рейтинга. Подробности можно посмотреть здесь http://chess-results.com/tnr266758.aspx?lan=11

В результате упорной трёхдневной борьбы наша команда заняла 14 место. Место могло быть и выше, но в последнем туре мы встречались с сильной командой Татарстана и проиграли.

Последний матч с командой Татарстана

Думаю, что у команды есть перспективы для спортивного роста в том случае, если они смогут создать шахматный коллектив или в самом Колтушском сельском поселении или сами начнут участвовать в различных районных соревнованиях.

Очень высокий уровень игры на первой доске показал Владимир Иванович Прудей, поделив 3-4 место с результатом 7, 5 из 9. Очень старался на второй доске Ярослав Хоружий и его результат 3 из 9 хоть формально выглядит неудачным, на самом деле очень хорош, с учётом того, что у Ярослава это первый в жизни турнир. На женской доске играла Инесса Биткова, она набрала 4 из 9, что значительно ниже её потенциальных возможностей. В её игре заметна была растренированность, что приводило к нерациональному использованию времени и грубым зевкам.

Вот такой куклой Антона Павловича Чехова приветствовал всех участников руководитель команды Ростовской области

Высокий уровень турнира подчёркивает и тот факт, что не было ни одного конфликта или спора. Все вели себя корректно, исправно меняли пешки на ферзей и не спорили из-за невозможных ходов.