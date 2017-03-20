19 марта состоялось самое крупное мероприятие года “Шахматы с Гроссмейстером”. В этом году нашим гостем стал воспитанник школы Александра Панченко Максим Туров. Познакомиться с шахматной биографией Максима лучше всего здесь http://ruchess.ru/persons_of_day/turov_pd/

Группа Всеволожских шахматистов-энтузиастов после лекции.

Привычный порядок проведения мероприятия был нарушен предложением гроссмейстера провести сначала сеанс, а потом уже лекцию. Кроме того гроссмейстер попросил вместо привычной демонстрационной доски мультимедийный проектор. Итак, сначала был сеанс. В сеансе приняло участие 15 человек. Малое количество участников повлияло на исход сражения не в пользу любителей. Только одну ничью удалось сделать Вадиму Балакину. После сеанса гроссмейстер предложил разобрать партии сеанса, что и было сделано. Во время анализа Максим показал выигрыш, который упустил Вадим Балакин.

А теперь вернёмся к началу дня. В 10 часов стартовали два турнира: “Чудо-шашки” и “Кубок дошкольника”. В турнире по шашкам участвовало 15 человек. На первом месте среди мальчиков Тигран Григорьян, на втором Соболев Александр и на третьем Цаголов Арсен. Среди девочек на первом месте Андреева Екатерина, на втором Йылмаз Мерьем и на третьем Валеева Арина. Среди дошкольников на первом месте Логинов Роман, на втором Портная Мария и на третьем Алиев Алан.

Наградная продукция, предоставленная одним из спонсоров – районным спорткомитетом.

Одновременно с шашками прошёл и турнир дошкольников, в котором участвовало 25 человек. Этот турнир ушёл на обсчёт в РШФ, результаты можно посмотреть здесь http://ratings.ruchess.ru/tournaments/12167

На первом месте среди мальчиков Пикуль Егор, на втором Шишлов Александр и на третьем Белоусов Александр. Среди девочек на первом месте Земцова Василина, на втором Мадина Кира и на третьем Константинова Мирослава.

Во второй половине дня началась “Белая ладья”.

В личном зачёте на первом месте Романов Никита, на втором, Филимонов Виктор и на третьем Семикоз Егор.

У девочек на первом месте Йылмаз Мерьем, на втором Червякова Татьяна и на третьем Миллер Милада. Таблицу турнира можно посмотреть здесь Белая ладья_финальное положение



В командном зачёте на первом месте Сертоловская Гимназия, на втором Сертоловская МОУ СОШ №1 и на третьем Сертоловская МОУ СОШ №2.

Команда Сертоловской Гимназии

Команда Сертоловской МОУ СОШ №1

Команда Сертоловской МОУ СОШ №2

Таблицу командного зачёта можно посмотреть здесь.

командная таблица

Команда победительница получила право принять участие в областных соревнованиях “Белая ладья”, которое состоится в феврале 2018 года в Кингисеппе.