19 марта состоится крупнейшее мероприятие года “Шахматы с гроссмейстером”. В этом году к нам приезжает международный гроссмейстер Максим Туров.

Так как в прошлом году было много народа, то мероприятие решено провести в два потока.

В первом потоке с 10.00 до 14.00 пройдут два турнира:

1. Личный турнир по шашкам “Чудо-шашки” – открытое первенство города Всеволожска по шашкам среди детей не старше 2003 года рождения. Внутри турнира будет отдельный зачёт среди детей дошкольного возраста не старше 2010 года рождения.

2. Кубок дошкольника по шахматам – открытое первенство города Всеволожска среди детей дошкольного возраста не старше 2010 г. р.

Регистрация этих двух турниров с 9.00 до 9.45

Во втором потоке с 14. 00 до 18. 00 состоятся два мероприятия

3. Командный турнир школ Всеволожского района “Белая ладья” среди детей не старше 2003 года рождения

4. Лекция и сеанс Максима Турова для взрослых

Регистрация с 13. 00 до 13. 45

Предварительная регистрация по электронному адресу alen49@yandex.ru или по телефону 8 911 26 62 148 Быстрякова Елена Витальевна c указанием мероприятия в котором вы собираетесь участвовать. Турниры являются открытыми для жителей Всеволожского района.

Предварительная регистрация не отменяет очной перед началом турнира. Незарегистрированные участники допускаются только при наличии технической возможности. Опоздавшие участники тоже допускаются только при наличии технической возможности.

Проект положения о празднике Положение шахматы с гр

