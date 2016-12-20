с 14 по 16 декабря в городе Таллин прошёл чемпионат Европы по быстрым шахматам, в котором я приняла участие. В подобном турнире я играла впервые и многие спрашивают о впечатлениях, которые я там получила. При взгляде на стартовый протокол сразу становится ясно, что на призы в таком турнире рассчитывать трудно, если ты, конечно, не сильный гроссмейстер. Количество участников, а их оказалось 550 человек говорит о том, что это мало кого останавливает. Принцип комплектования турнира очень простой: никакого отбора, плати стартовый взнос и играй. Народу действительно очень много, из-за чего тесно в зале, но говорят, что это не каждый раз. Был отдельный зал для первых 32 досок, в котором играла верхушка айсберга с онлайн-трансляцией партий в интернете. Единственный знаменитый гроссмейстер, с которым мне повезло сыграть был Артур Юсупов, который сейчас живёт в Германии. Когда-то мы играли в одних школьных соревнованиях и он даже вспомнил меня. Артур был очень приветлив, перед партией пожелал мне хорошей игры, а после успехов в турнире. Я обратила внимание на забавное обстоятельство, когда он начал разговаривать он говорил с акцентом, который по ходу разговора бесследно исчез.

Слева-направо: Елена Быстрякова, Нина Сироткина и Артур Юсупов

Кроме этого я сфотографировалась с Кирсаном Илюмжиновым, который обратил внимание на мою шахматную сумочку. Вот эта фотография.

Итог моего выступления 238 место с 6 очками из 11 и -56 единиц рейтинга. Многие молодые шахматисты и шахматистки играют уже очень хорошо, хотя рейтинг у них низкий. Тот самый случай когда можно сказать “Главное не результат, а участие”.

Все итоги турнира можно посмотреть здесь http://chess-results.com/tnr245993.aspx?lan=11&art=4&wi=821&zeilen=99999