Турнир юных звёзд
Начинается новый учебный год с традиционного турнира Будущих звёзд в посёлке Кузьмоловский. В этом году турнир разбит на два турнира по возрасту участников. Турниры играются с обсчётом российского рейтинга.
Турнир «А». Играют шахматисты 2009-2010 г.р.
Участники играют в одном турнире. По итогам турнира определяются лучшие спортсмены в личном зачете, раздельно среди мальчиков и среди девочек.
Турнир «В». Играют шахматисты 2011 г.р. и моложе.
Участники играют в одном турнире. По итогам турнира определяются лучшие спортсмены в личном зачете, раздельно среди мальчиков и среди девочек.Проект положения на Турнир будущих звезд 24 09 2017
Турнир открытый. Единственное ограничение для участия – это возраст юных игроков. Приезжайте и пробуйте себя в игре со сверстниками!
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