Турнир юных звёзд

Рубрики: Новости | 24 Август 2017 |

Начинается новый учебный год с традиционного турнира Будущих звёзд в посёлке Кузьмоловский. В этом году турнир разбит на два турнира по возрасту участников. Турниры играются с обсчётом российского рейтинга.

Турнир «А».  Играют шахматисты 2009-2010 г.р.

Участники играют в одном турнире. По итогам турнира определяются лучшие спортсмены в личном  зачете, раздельно среди мальчиков и среди девочек.

Турнир «В».   Играют шахматисты 2011 г.р. и моложе.

Участники играют в одном турнире. По итогам турнира определяются лучшие спортсмены в личном  зачете, раздельно среди мальчиков и среди девочек.

Проект положения на Турнир будущих звезд 24 09 2017

Турнир открытый. Единственное ограничение для участия – это возраст юных игроков. Приезжайте и пробуйте себя в игре со сверстниками!


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