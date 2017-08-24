Начинается новый учебный год с традиционного турнира Будущих звёзд в посёлке Кузьмоловский. В этом году турнир разбит на два турнира по возрасту участников. Турниры играются с обсчётом российского рейтинга.

Турнир «А». Играют шахматисты 2009-2010 г.р.

Участники играют в одном турнире. По итогам турнира определяются лучшие спортсмены в личном зачете, раздельно среди мальчиков и среди девочек.

Турнир «В». Играют шахматисты 2011 г.р. и моложе.

Участники играют в одном турнире. По итогам турнира определяются лучшие спортсмены в личном зачете, раздельно среди мальчиков и среди девочек.

Турнир открытый. Единственное ограничение для участия – это возраст юных игроков. Приезжайте и пробуйте себя в игре со сверстниками!