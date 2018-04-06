22 апреля, сразу после занятий, состоится турнир по шашкам. Начало регистрации в 13.00, начало турнира в 13.15. Приглашаются дети не старше 2007 года рождения. Участвовать могут только члены шахматно-шашечного клуба “Марс”. Стоимость участия такая же, как и занятия 250 рублей. Разыгрываются три награды на подставке. Можно приобрести дополнительный подарок и сертификат за участие.

Шашки очень полезная и простая игра. Шашки укрепляют и развивают лучшие качества характера ребёнка. Записывайтесь в наш клуб и проводите свой досуг с пользой. Я не могу вам обещать победы на профессионалами, но любителей обыгрывать вы научитесь точно.