28 января на базе Всеволожского Дома Культуры состоится региональный детский турнир, посвящённый 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда. К участию в турнире допускаются школьники и дошкольники с российским рейтингом не выше 1300 на момент проведения соревнования. По результатам турнира награждаются:

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в абсолютном зачёте грамотами кубками и подарками. Участницы, занявшие 1, 2, 3 место среди девочек в общем зачёте грамотами, кубками и подарками. Участники занявшие 1, 2, 3 место в рейтинговой группе не выше 1100 грамотами медалями и подарками. Участники занявшие 1, 2, 3 место в рейтинговой группе не выше 1200 грамотами, медалями и подарками. Все участники, не попавшие в основные призы, заказавшие подарок за участие до начала турнира грамотами за участие и подарками.

Участник может получить только один приз. Если девочка попадает в абсолютный зачёт, то её приз переходит следующей девочке.

Предварительные заявки (ФИО, полная дата рождения, разряд, ИД РШФ и ID FIDE (при наличии) подаются Быстряковой Елена Витальевне по электронной почте: alen49@yandex.ru, телефон 89112662148, до 25 января 2018 года.

Очная регистрация участников в день соревнований с 13:00 до 13:30 (участники зарегистрировавшиеся после 13:30 будут включены в жеребьёвку со 2-ого тура) . Начало турнира в 13. 00

Вход по билетам, касса работает с 13. 00 до 13. 30. Стоимость билета 250 рублей. Родители желающие приобрести подарок за участие, а также побороться за кубки и медали, сообщают об этом судейской коллегии при очной регистрации, стоимость подарка 150 рублей.

Проект положения можно посмотреть здесь.