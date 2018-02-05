Всеволожский ШШК “Марс” Дома культуры приглашает детей с рейтингом от 1000 до 1050 (включительно) принять участие в праздничном турнире “К Дню Защитника Отечества”, посвящённому 100-летней годовщине победы под Псковом и Нарвой, который состоится 25 февраля. Возраст не ограничен. Условие для участия быть членом клуба. Годовое членство составляет 1000 рублей. Это право на участие в четырёх турнирах в течение года. Подробности я расскажу при встрече. Кроме того для борьбы за призы нужно сдать 150 рублей на подарок и сертификат. Из призовых денег формируется призовой фонд. Количество туров – пять. Такая короткая дистанция не даёт возможность выполнить разряд, но рейтинг повысить можно. Турнир с обсчётом российского рейтинга. Предварительная заявка обязательна. Подача заявок до 20 февраля по электронному адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне с указанием ФИО, полной даты рождения, ИД (если есть), рейтинга и представительства участника. Регистрация с 13. 00 до 13.30. Начало турнира в 13. 30. Более поздние заявки принимаются только в том случае, если мне удастся договориться о наличии дополнительных посадочных мест. Часы и шахматы привозить свои.



