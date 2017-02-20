19 марта в помещении ШК “Цейтнот” прошёл турнир 3 лиги приуроченный “К Дню Защитника Отечества”. В турнире приняло участие 11 человек. Турнир прошёл в 7 туров. На первом месте Макаров Пётр, на втором Мирошниченко Матвей и на третьем Хвостов Дима. Первые два места вышли во вторую лигу, а последние два места вылетели в дворовую лигу.

Победители турнира, слева-направо: Хвостов Дима, Макаров Пётр и Мирошниченко Матвей.

Таблицу турнира можно посмотреть здесь к 23 февраля



Анонс ближайших турниров во Всеволожском районе и некоторых других.

24-26 февраля турнир с классическим контролем и обсчётом российского рейтинга в пос. Кузьмоловский. Как я уже неоднократно писала для участия в турнирах с обсчётом рейтинга необходимо получить российский ID через сайт РШФ, схема подробно описана при регистрации на сайте http://ratings.ruchess.ru. В турнир не допускаются участники ниже 3 юношеского разряда, что автоматически предполагает наличие российского рейтинга.

26 февраля с 10 до 12 детский турнир по шашкам во Всеволожском ДК. С 12 до 16 турнир для взрослых в шахматном клубе “Диалог поколений”. Сбор участников в 12. 00 во Всеволожском ДК.

5 марта занятия детских групп во Всеволожском ДК отменяются.

19 марта шахматный праздник “Шахматы с гроссмейстером”. В этот день занятия детских групп во Всеволожском ДК отменяются.