Намеченный ранее в Рутении турнир переносится в Янино. Будьте внимательны!

Лично-командный турнир “Кубок Победы” 20 мая состоится в Янинским ДК. Регистрация с 14.30 до 15. 00. Начало турнира в 15.00. Допускаются дети не старше 2007 года рождения. Награждаются следующие номинации: первые три клубные команды (состав команды 3+1). Лучшие в личном зачёте мальчики и девочки. Лучшие три участника не старше 2009 г. р. и лучшие три участника не старше 2011 г. р. Количество мест ограничено 50 человек. Предварительная запись по электронному адресу alen49@yandex.ru. В заявке указываем полную дату рождения, ИД РШФ, клуб. Стартовый взнос 500 рублей.

Адрес прибытия: Ленинградская область, Всеволожский р-н, МБУ «Янинский КСДЦ» г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, 46.