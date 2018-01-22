Продолжается регистрации на турнир, посвящённый 74 годовщине снятия Блокады Ленинграда. Турнир состоится 28 января на базе Всеволожского ДК. Начало в 13. 30, регистрация с 13. 00 до 13. 30. Предварительная регистрация не отменяет очной. Вывешиваю список предварительной регистрации участников. Кто подавал заявку проверьте есть ли вы в списке и правильность своих данных. Кто не подавал ещё не поздно подать. Приём заявок до 25 января.

Красным цветом выделены рейтинг-фавориты, синим группа до 1200 и зелёным группа до 1100. Напоминаю, что участники могут получить только один приз. Если девочка попадает в абсолют, то её приз переходит следующей девочке. Если участник из группы до 1100 или 1200 попадает в абсолют, то его приз переходит следующему из его рейтинговой группы, если участник группы до 1100 попадает в группу 1200, то его приз переходит следующему из группы до 1100. То есть впечатление, что в группе до 1200 только три человека ложное, весь низ тоже борется за медали группы до 1200, как и за абсолют.

Просьба приходить со своими часами.

Больше 50 человек ДК принять не сможет. Осталось 18 мест.