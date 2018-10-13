11 ноября 2018 года в Янино состоится традиционный бюджетный детский шахматный турнир для детей 2012-2008 годов рождения.

Начало соревнований в 14:00.

Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, МБУ «Янинский КСДЦ» г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, 46.

Очная регистрация участников в день соревнований с 13:30 до 14:00 (участники зарегистрировавшиеся после 14:00 будут включены в жеребьёвку со 2-ого тура). Заочная регистрация не отменяет очной. Предварительная регистрация обязательна. Начало турнира в 14. 00. Дети, не имеющие ИД, при регистрации предъявляют свидетельство о рождении или присылают его сканер при заочной регистрации. Подача заявок только по электронной почте alen49@yandex.ru. Количество посадочных мест в зале 50, больше заявок судейская коллегия принять не сможет. Просьба регистрировать реально собирающихся играть детей. Прибывшие без регистрации дети смогут играть только при наличии свободных мест.

Места участников определяются по наибольшему количеству очков, набранных в 7 турах, а при их равенстве по дополнительным показателям:

усеченный Бухгольц, Бухгольц, Бергер, количество побед, личная встреча.

Награждаются:

Мальчики 2008 г. р. и младше, занявшие 1, 2, 3 места среди мальчиков грамотами и кубками. Девочки 2008 г. р. и младше, занявшие 1, 2, 3 места среди девочек грамотами и кубками. Мальчики 2010 г.р., не попавшие в зачёт по мальчикам 2008 г. р. награждаются грамотами и медалями. Девочки 2010 г.р., не попавшие в зачёт по девочкам 2008 г. р. награждаются грамотами и медалями. Дети (мальчики или девочки) 2012 г.р., не попавшие в зачёт по 2008 г. р. возрасту награждаются грамотами и медалями. Самый юный участник турнира грамотой и подарком.

В 13. 00 от Всеволожского ДК будет малогабаритный автобус в Янино. Записаться можно по электронному адресу alen49@yandex.ru. Количество мест ограничено.

Текущий стартовый список http://chess-results.com/tnr387091.aspx?lan=11

Положение о турнире можно посмотреть здесь 11 ноября. Янино

