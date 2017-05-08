Появилось положение на детский турнир в посёлке Кузьмоловский

Соревнования проводятся с 19 по 21 мая на базе Кузьмоловского Дома культуры. Участники поделены на турнир “А” и турнир “B”. В турнир “A” допускаются только игроки имеющие рейтинг ФИДЕ и разряд не ниже 3. Турнир пройдёт с обсчётом международного рейтинга. Турнирный взнос 100 рублей.

В турнир “B” допускаются игроки юношеских разрядов и он пройдёт с обсчётом российского рейтинга. Турнирный взнос 200 рублей. В обоих турнирах возрастной ценз: 2003 год рождения и моложе.

Подробности в положении Положение кузьмолово

