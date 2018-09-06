9 сентября (воскресенье) начинает работу шахматно-шашечный клуб Всеволожского Дома Культуры. В 11. 00 в помещении Кружковая (комната номер 25) состоится организационное собрание, на котором будут укомплектованы группы. Детей приводить не надо, занятий и тестирования не будет. Планируется три группы: 1. не умеющие играть (с нуля) с 10. 00 до 10. 45; 2. знающие правила игры 11. 00-11. 45 и 3. разрядники 12. 00-12. 45. Занятия 1 раз в неделю по воскресеньям из расчёта 250 рублей одно занятие (приблизительно 1000 рублей в месяц)

С вопросами обращаться в личку вК https://m.vk.com/id129173618, мои объявления будут размещаться в группе https://m.vk.com/club152914834

Руководитель клуба: Елена Витальевна Быстрякова

16 сентября в Янино состоится спартакиада пенсионеров, есть виды шашки и шахматы. Приглашаются все желающие пенсионеры, желающие поиграть в шашки или в шахматы. От Всеволожского Дома культуры будет автобус в 13. 00. Просьба не опаздывать.