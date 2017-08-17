На День Города приглашает Кудрово. Соревнование пройдёт 27 августа в посёлке Кудрово в парке “Оккервиль”. Начало в 16. 00. Приглашаются все желающие, будут призы и подарки. На этот турнир я не записываю и не провожу, просто приезжайте в парк и ищите организаторов шахматного турнира.

Город Всеволожск отметит День Города 2 сентября на Юбилейной площади с 12.00 до 15. 00. Вот это ко мне. Участие в блиц-турнире по кубковой системе только по предварительной записи. Планируется два турнира по Кубковой системе (с выбыванием). 8 человек во взрослом турнир и 8 человек в детском. Игроки играют по 2 встречи, в случае ничьи в матче играется партия по системе Армагеддон. В детский турнир допускаются участники не старше 2006 г. р., все остальные играют во взрослом. Не записавшиеся предварительно, могут свободно поиграть в шашки и в шахматы без призов и подарков, начиная с 13. 00 (после вылета половины игроков). Запись по электронному адресу alen49@yandex.ru до 1 сентября 2017 года. Участвовать будут первые 8(взрослые)+8(дети) записавшихся человек, остальные допускаются только при наличии свободных мест.