2 сентября на Юбилейной площади состоялся шахматный турнир посвящённый Дню города и Всеволожского района. На этот раз был выбран кубковый формат для проведения соревнований. Не знаю насколько он понравился участникам, но мне, как судье оказалось провести турнир на улице значительно легче. Турнир прошёл зрелищнее и быстрее. Участники были расставлены по рейтингу, что исключило выбивание сильных участников на ранних этапах.

Во взрослом турнире приняло участие 8 человек, а в детском 4. Таким образом в детском турнире оказалось четыре невостребованных места. Это очень обидно, кто-то мог потренироваться, но не пришёл.

Во взрослом турнире все матчи закончились со счётом 2:0. Турнир прошёл без неожиданностей. Два рейтинг-фаворита легко добрались до финала, в котором победу в матче одержал Вадим Балакин. На втором месте Агаси Меликсетян. Матч за третье место выиграл Юрий Смирнов.

Награды предоставил районный Спорткомитет.

Начались матчи одной восьмой финала. На переднем плане играет пара Никита Грищенко – Вадим Балакин.

У детей оба финала и первый и второй решились в третьей партии по системе Армагеддон. Белые получают минуту форы и право выступки, но ничья в пользу чёрных. Егор Семикоз одержал победу над Мишей Романенко, а Юра Холоименко выиграл у Вадима Кудашкина.

Полуфинальный матч Михаил Романенко – Вадим Кудашкин. По новым правилам, если фигура упала и переведены часы, то участнику засчитывается поражение. То есть игрок обязан поднять фигуру, а потом уже перевести часы. Запрещено поправлять фигуры при ходе противника. Есть и ещё кое-какие нововведения. Получите консультацию у своих тренеров. Так, например, на недавно прошедшем турнире в Зеленогорске судья ставил ноль за перевод часов другой рукой. Ваша игра должна быть корректной и категорически нельзя делать того, что отнимает время у вашего противника.

Победители турнира после награждения.

Ближайшее мероприятие, в котором я выступлю в качестве судьи “Спартакиада мужества” 9 сентября в посёлке Южный (на спортивной площадке на Авангардной улице). Начало в 12. 00. Жду спортсменов с ограниченными возможностями, детей и взрослых для игры в шашки и шахматы.