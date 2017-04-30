30 апреля в посёлке Волосово состоялась Спартакиада Ленинградской области среди сельских жителей. В спартакиаде приняло участие 5 команд. Это были те же районы что и в прошлом году, но составы их изменились в связи с тем, что играли команды, укомплектованные жителями одного сельского поселения, а не сборные из различных поселений района. Для многих это стало неприятным сюрпризом, так как трудно было собрать игроков из одного сельского поселения. Только Кингисеппский район провёл отборочный турнир, в котором участвовало 7 команд, о чём другие даже не помышляли.

Таблица турнира Сельские игры_2017



На первом месте команда из Всеволожского района, на втором из Волосовского и на третьем из Гатчинского. Волосовский район заметно усилился по сравнению с прошлым годом, в связи с появлением двух очень сильных игроков Фёдорова Анатолия и Карелиной Элионоры и если команде удастся найти третьего игрока из этого же сельского поселения, они могут выйти на Российский уровень.

Общая фотография участников турнира.

Матч Всеволожский район (слева) – Гатчинский район (справа)

Матч Кингисеппский район (слева) – Тосненский район (справа)

Команда-победительница Всеволожского района Колтушского сельского поселения слева-направо: Ярослав Хоружий, Инесса Биткова и Владимир Прудей

Вторые призёры спартакиада команда Волосовского района слева-направо Федотов Алексей, Карелина Элеонора и Фёдоров Анатолий

Команда Гатчинского района слева-направо: Неклюдов Фёдор, Лавренова Ирина и Белокосков Александр

Команда Кингисеппского района слева-направо: Павлова Мария, Столяров Сергей и Орлов Максим

Команда Тосненского района слева-направо: Гаврилова Ольга, Абраменко Юлия и Повов Роман.

Удивило участников турнира отсутствие наградной атрибутики и каких-либо известий о её судьбе. Турнир прошёл без инцидентов на игровой площадке. Многочисленные недовольства высказывались по-поводу подсчёта итогового места по сумме очков, а не по количеству выигранных матчей, а также много нелестных слов проследовало в адрес тех, кто придумал комплектовать команды из одного сельского поселения.