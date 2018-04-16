В этом году “Шахматы с Гроссмейстером” прошли в другом формате и новая форма оказалась весьма удачной. Началось мероприятие с отборочного к сеансу турнира, в котором приняло участие 41 человек не старше 2007 года рождения. Конечно 5 туров маловато для определения трёх главных призёров, но достаточно для определения первой двадцатки.

Результаты турнира такие: первое место среди мальчиков занял Четвериков Максим, на втором Стрекаловский Леонид и на третьем Ижорин Ярослав. Среди девочек на первом месте Магарламова Катя, на втором Белова Мирослава и на третьем Андреева Екатерина.

Лучшая тройка по 2009-2010 году: Колесников Глеб, Бородатов Михаил и Макаров Пётр.

Лучшие среди детей 2011 года рождения и младше: Хвостов Дима, Дубинцов Даниил и Дементьев Даниил.

Самый юный участник турнира Йылмаз Ильяс и самая юная девочка Слюсарева Ольга 2011 г. р.

После турнира состоялся сеанс одновременной игры, который проводила международный мастер Елена Быстрякова, счёт сеанса 19, 5: 2, 5. Героями дня стали Буга Владислав и Магарламова Екатерина, они принесли 2 очка в копилку команды детей и вничью сыграл Стрекаловский Леонид.

Таблица турнира

Многочисленные фотографии можно посмотреть вК https://m.vk.com/club152914834

Ближайший турнир во Всеволожске состоится 20 мая в Рутении. Это будет Кубок клубных команд, состав 3+1, играют школьники 2010-2007 годов рождения. Положение появится несколько позже. Турнир со взносом 500 рублей.