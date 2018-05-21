20 мая в школе номер 2 города Всеволожска прошёл заключительный турнир этого года “К Дню Победы”. На этот раз соревнования проходили не между школами, а между клубами. На старт вышло 14 команд. Из них четыре команды из Санкт-Петербурга, одна команда из Гатчины, две команды из Кудрово, две команды из Сертолово, одна из посёлка имени Морозова, одна команда из посёлка Колтуши и три Всеволожские команды.

Итоговую командную таблицу можно посмотреть здесь. Жирным шрифтом выделены участники попавшие в командный зачёт.

На первом месте с результатом 21 очко команда клуба “Олимп” города Сертолово. На втором месте с результатом 19, 5 очков команда ДДЮТ Красносельского района СПб и на третьем месте с результатом 19 очков команда ШК Всеволожского Дома Культуры “Марс”. Всего на пол-очка от них отстала команда “Сертолово”.

В личном зачёте у мальчиков на первом месте Романов Иван (“Марс”), на втором месте Симаков Вадим (“Олимп) и на третьем месте Карват Дмитрий (“Олимп”). Среди девочек на первом месте Лезина Анна (ШК Алехина), на тором Лытасова Катерина (“Олимп”) и на третьем Белова Мирослава (“Дебют”).

По 2009 году лучшими были Стрекаловский Леонид (“Олимп”), Лезин Александр (ШК Алехина) и Васильев Савва (СДЮШОР №2). По 2011 году на первом месте Хвостов Дмитрий (Колтуши), на втором Колчина Екатерина (“Юные шахматисты”) и на третьем Красильникова Мария (Гатчина).

Результаты турнира можно посмотреть здесь http://chess-results.com/tnr354790.aspx?lan=11

Турнир вывешен на обсчёт на сайте РШФ http://ratings.ruchess.ru/tournaments/34811 . Присылайте ваши фотографии по адресу alen49@yandex.ru