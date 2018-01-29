28 января 2018 года во Всеволожском Доме культуры прошёл турнир, посвящённый знаменательной дате 75 годовщине прорыва блокады Ленинграда. Ещё до начала турнира было понятно, что организационно турнир провести будет трудно из-за большого количества участников и перегруженности Дома Культуры в этот день. На задержку начала соревнований повлияло и то, что 20 человек приехало без предварительной заявки. Нам хотелось бы проводить соревнования более организовано и, возможно, в следующий раз всех не зарегистрировавшихся заранее будем добавлять со второго тура. Пол-часа для этого как раз достаточно. В турнире участвовало 110 человек. Участники претендовали на 4 номинации: абсолют, девочки, группа до 1200 и группа 1100. При таком большом количестве участников и малой дистанции попасть в призы было крайне сложно. Интересно, что ребята из низкой рейтинговой группы массово попали в десятку, не попав в абсолют, но опередив ребят из группы до 1200. Итоговые результаты такие:

Абсолютный зачёт: 1 место Стрекаловский Леонид, второе место Пикуль Егор, на третьем месте Гагаринский Артём. Среди девочек на первом месте Миллер Милада, на втором Белова Мирослава и на третьем Магарламова Екатерина. В рейтинговой группе до 1200 на первом месте Бородатов Михаил, на втором Буторин Алексей и на третьем Смирнова Екатерина. В рейтинговой группе до 1100 на первом месте Фёдоров Михаил, на втором месте Васильев Савва и на третьем Мирошниченко Матвей.

Результаты турнира можно посмотреть пройдя http://ratings.ruchess.ru/tournaments/27120 Через несколько дней вы узнаете свои обновлённые рейтинги.