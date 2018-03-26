25 марта в Рутении состоялось сразу два турнира, Кубок “шестилетки” и Кубок “восьмилетки”. В турнир старших в абсолютном зачёте на первом месте Васильев Никита из Тосно, на втором Камаев Альберт из Токсово и на третьем Мирошниченко Матвей из Всеволожска. Эти же ребята стали победителями среди мальчиков. На первом месте среди девочек Кабакова Мария из Токсово, на втором Рылеева Злата из Сертолово и на третьем Константинова Мирослава из Сертолово.

Победитель турнира “восьмилеток” Васильев Никита.

Среди мальчиков 2011 г. р. на первом месте Андра Иван из Сертолово, на втором Хвостов Дмитрий из Колтуш и на третьем Дементьев Даниил из Колтуш.

У девочек на первом месте Буторина Светлана из Всеволожска, на втором месте Евдокимова Арина из Кировска и на третьем Кускова Анастасия из Всеволожска.

Таблица К Дню выборов президента России восьмилетки

У “шестилеток” на первом месте Костоваров Арсений из Сертолово, на втором Рыбочкин Александр из Всеволожска и на третьем Корнеев Александр из Сертолово . У девочек на первом месте Яковлева Анна-Франческа из Токсово, на втором Шишкина Вероника из Сертолово, и на третьем Буторина Ирина из Всеволожска.

Таблица К Дню выборов президента России шестилетки

Самым юным участником турнира на этот раз был Боричев Иван 2013 г. р. из Тосно.

Фотографии выложены вК в группе https://vk.com/club152914834

Результаты турниров 25 марта в Рутении смотрим по ссылке http://ratings.ruchess.ru/tournaments/31066 (шестилетки) и http://ratings.ruchess.ru/tournaments/31046 (восьмилетки)