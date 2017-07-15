Прошёл заключительный турнир летнего сезона 2017: турнир по блицу, посвящённый Международному дню Шахмат для шахматистов взрослых разрядов. В турнире приняло участие 10 человек. Первое место в абсолютном зачёте занял Балакин Вадим, на втором месте Меликсетян Агаси и на третьем Карлов Вячеслав. Среди игроков Всеволожского района на первом месте Симаков Вадим, на втором Смирнов Юрий и на третьем Жуковский Виктор.

Фото победителей

Слева-направо: Смирнов Юрий, Жуковский Виктор, Балакин Вадим, Карлов Слава, Меликсетян Агаси, Симаков Вадик и главный судья турнир Елена Быстрякова.

Занятия и турниры в Шахматном клубе “Марс” Всеволожского Дома культуры возобновятся в сентябре месяце, следите за объявлениями.

Таблицу можно посмотреть здесь http://ratings.ruchess.ru/tournaments/17822