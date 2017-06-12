Результаты июньских турниров

Рубрики: Новости | 12 Июнь 2017 |

Блиц-марафоном отметили День России шахматисты Всеволожского района.

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В этом году турнир прошёл на Юбилейной площади и в нём, как и планировалось, приняло участие 16 человек. Турнир проходил по круговой системе в 15 туров. Начался он на Юбилейной площади, но после 10 тура, напуганные дождём шахматисты, переместились в Дом культуры.

 

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Вот так на Юбилейной площади под звуки громкой музыки турнир начался.

Окончание турнира во Всеволожском ДК

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Вадим Андреевич допустил стратегическую ошибку в последнем туре отказавшись от ничьи с Ваней Коробовым, что лишило его призового места.

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Единственная представительница прекрасного пола Виктория Шарипова

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Два Ивана

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Родители, как обычно, перенервничали больше детей

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Судейская коллегия была вынуждена попросить помощь зала

Турнир обсчитан и вывешен на сайте РШФ http://ratings.ruchess.ru/tournaments/16586, а в усечённом виде его можно посмотреть здесь в честь Дня России

В турнире приняло участие 8 детей и 8 взрослых. Турнир был открытый, к нам в гости приехал один человек из Балашихи Московской области и два человека из Санкт-Петербурга. А также были представители Всеволожского района из деревни Старая Колтушской волости и посёлка Романовка.

В абсолютном зачёте на первом месте Иван Коробов (город Всеволожск) с результатом 14, 5 из 15.

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Победитель турнира Иван Коробов.

На втором Иван Печерей из Балашихи и на третьем Толкачёв Владимир из Колтушской волости. Количество очков у второго-третьего призёра одинаковое 12, 5, но Иван одержал победу в личной встрече.

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Второй призёр в абсолютном зачёте, наш гость из Балашихи Иван Печерей

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Третий призёр в абсолютном зачёте Ткачёв Владимир.

 

Среди детей на первом месте Ходько Юрий (Санкт-Петербург) с результатом 10 из 15. Далее результат 4 очка показали сразу трое ребят и так как по личной встрече определить лучшего не удалось, второе место было присуждено всем троим. Это Кудашкин Владислав (Всеволожск), Зайнулин Руслан (Колтушская волость) и Колесников Глеб (Всеволожск).

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Слева-направо Колесников Глеб, Зайнулин Руслан, Кудашкин Владислав и победитель среди детей Ходько Юрий.

14 июля в парке Всеволожского Дома Культуры состоялся командный шашечный турнир в рамках программы “Игры нашего двора”. Команда состояла из одного мальчика и одной девочки. К сожалению, малый временной формат (всего один час на игру) не позволил сыграть по круговой системе и пришлось играть по олимпийской, что внесло большой элемент случайности связанный с жеребьёвкой. Всего в турнире приняло участие 5 команд. Матч за первое место пришлось дважды переигрывать и на третий раз уже по системе “Армагеддон”. В результате кровопролитных и эмоциональных боёв на первом месте оказалась команда ВСОШ №2, на втором ВСОШ №5 и на третьем команда “Марс” Всеволожского ДК.

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Девочки из Социально-реабилитационного центра разминаются перед шашечным турниром. Слева Голунова Карина, справа Выдрицкая АлесяIMG_20170614_112434679

Идёт полуфинал шашечного турнира
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Судьи подписывают грамоты

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Тройка победителей слева-направо: Морозов Игорь и Валеева Арина (3 призёры – команда “Марс” Всеволожского ДК), Агаджанян Карина и Смирнов Никита (чемпионы нашего двора – команда ВСОШ №2), Карноков Герман и Павлова Дарья (2 призёры – команда ВСОШ №5).

Надеюсь, что в следующем году количество команд станет больше.

В июле состоятся турниры, посвящённые Международному Дню шахмат и шашек. Предварительные числа 15 – дети, 16 – взрослые. Следите за рекламой.

 

 

 

 


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