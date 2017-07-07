Предварительная регистрация не отменяет очной. В случае опоздания игрок будет допускаться только при наличии технической возможности. Телефон для опаздывающих 89112662148.

Начало регистрации в 10. 30, начало турнира в 11. 00. Турнир пройдёт на базе Всеволожского Дома Культуры 8 июля и будет посвящён Международному Дню шахмат. Окончание турнира ориентировочно в 15. 00.

8 июля состоялся детский шахматный турнир к Международному дню Шахмат. В турнире приняло участие 15 человек. Результаты турнира вывешены на обсчёт на сайте РШФ http://ratings.ruchess.ru/tournaments/17687

Через некоторое время вы сможете посмотреть насколько удачно (или неудачно) вы играли.

Главные призы, за которые шла борьба

За первое место развернулась довольно острая борьба, перед последним туром у троих участников было по пять очков из шести. Это Михаил Романенко, Татьяна Сунгурова и Гагаринский Артём. Можно сказать, что Мише повезло, он как-то очень быстро выиграл последнюю партию у Стрекаловского Лёни, а вот игравшие между собой Таня и Артём поделили очко поровну, сыграв вничью и отстали от победителя на пол-очка. В результате лучшего Бухгольца Гагаринский Артём на втором месте, а Таня на третьем.

Первый призёр Михаил Романенко

Второй призёр Артём Гагаринский

Третий призёр Сунгурова Татьяна

Лучшими среди участников Всеволожского района стали: 1 место Ижорин Ярослав, 2 место Стрекаловский Леонид, 3 место Холоименко Юрий. Среди девочек на первом месте Антоновская Аня и на втором Гамал Эль Дин Алисия.

Шахматы игра серьёзная: над ходом раздумывает Стрекаловский Леонид

Среди дошкольников лучший Семёнов Георгий, на втором месте Алетдинов Руслан и на третьем Агафонов Вячеслав.

Снимок на память по окончании турнира.