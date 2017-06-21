В июле в рамках летней программы “Шахматы и шашки на свежем воздухе” состоятся три турнира:

1 июля “К Международному Дню шашек” турнир по шашкам для детей младшего школьного возраста не старше 2006 года рождения. Приглашаются все желающие, но участвовать смогут только первые 16 записавшихся игроков. Система проведения определится в зависимости от количества участников.

8 июля “К Международному Дню шахмат” турнир по шахматам для детей младшего школьного возраста не старше 2006 года рождения. Рапид 7 туров по 15 минут. Запись в турнир предварительная, могут участвовать только имеющие ИД. Система проведения определится в зависимости от количества участников, но не более 16 человек. Российский рейтинг обсчитывается.

15 июля “К Международному Дню шахмат” блиц-турнир по шахматам для взрослых. Запись в турнир предварительная, могут участвовать только имеющие ИД. Система проведения определится в зависимости от количества участников, но не более 16 человек. Российский рейтинг обсчитывается.

Записаться на турниры можно по электронному адресу alen49@yandex.ru не позднее суток до начала турнира. В случае, если все места уже будут заняты игроки допускаются только при наличии свободных мест. Начало всех турниров в 11. 00 при хорошей погоде в парке ДК, при плохой в самом ДК. Очная регистрация с 10. 30 до 11. 00. Опоздавшие участники допускаются только в случае технической возможности.

Инвентарь ДК оставляет желать лучшего, поэтому можно и даже желательно приходить со своими шахматными часами. У кого своих часов нет тщательно подбирайте часы из числа общественных.