В прошедшие выходные прошли традиционные Новогодние турниры для взрослых во Всеволожске и в посёлке имени Морозова. В субботу к нам во Всеволожск приезжали морозовские игроки, а в воскресенье гости и хозяева поменялись местами. Всеволожский турнир собрал 12 человек, а Морозовский только 9. Во Всеволожске первое место с результатом 6, 5 из 7 заняла автор этих строк. Единственная ничья была зафиксирована с нашим гостем из Балашихи Печереем Иваном Олеговичем. Иван Олегович сообщил нам, что в Балашихе нет и таких условий как у нас. Новогодний турнир в прошлом году Балашиха играла в гараже, в котором было очень холодно. Так, что условия наши можно назвать, если не королевскими, то хотя бы офицерскими, тем более, что скоро мы, возможно получим ещё одну комнату.

На втором месте с 4, 5 очками Владимир Моисеев из посёлка имени Морозова и на третьем Юрий Смирнов из Всеволожска. Таблицу можно посмотреть здесь Новогодний Всеволожск



В воскресенье наши игроки поехали с ответным визитом в посёлок имени Морозова. Таблицу можно посмотреть здесь Новогодний Морозовка



На первом месте с результатом 6 из 7 Юрий Малёв, на втором Владимир Доронин (оба из посёлка им. Морозова) и на третьем Виктор Жуковский из Всеволожска.

Общий вид турнира в посёлке имени Морозова.

Напоминаю, что ближайший турнир для взрослых состоится 8 января в посёлке Кузьмоловский. Автобус заказан на 10. 30 от Дома Культуры, окончательный ответ по нему будет получен на этой неделе. Если автобуса не будет, то добираться нужно будет самостоятельно.