28 мая в посёлке Токсово состоится открытый однодневный региональный шахматный турнир , посвящённый дню рождения Токсовского шахматного клуба.

Соревнования проводятся 28 мая 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Токсово, ул. Лесгафта, д. 35 в учебно-тренировочном центре «Кавголово» (От метро «Девяткино» электричка до станции «Кавголово» – ориентировочное время в пути – 20 мин. Автобусы: К619 от метро «Девяткино», К205 от метро «Гражданский проспект» и «Проспект просвещения» – до остановки п. Токсово, ул. Лесгафта. Ориентировочное время в пути – 30-45 мин). Регистрация участников в день соревнований с 10:30 до 11:50.

Контроль времени на обдумывание ходов:

В турнире «А» – 30 минут на партию с присуждением

В турнире «В» – по 15 минут до конца партии каждому участнику

В турнире «С» – по 10 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 5 секунд за сделанный ход

При проведении жеребьёвки и подведения итогов соревнования, используется программа “Swiss-Manager”.

Турнир «А». Играют шахматисты без разрядов 2010 г.р. и моложе.

Участники играют в одном турнире. По итогам турнира, определяются лучшие спортсмены в личном зачете раздельно среди мальчиков и среди девочек.

Турнирный взнос 400 рублей

Турнир «В». Проводится с обсчетом российского рейтинга по быстрым шахматам. Играют шахматисты от 1 юношеского до 3 юношеского разряда, 2006 г.р. и моложе, на момент начала соревнований имеющие ИД ФИДЕ.

Участники играют в одном турнире. По итогам турнира, определяются лучшие спортсмены в личном зачете раздельно среди мальчиков и среди девочек.

Турнирный взнос 400 рублей

Турнир «С». Проводится с обсчетом российского рейтинга по быстрым шахматам. Играют шахматисты от 3 спортивного разряда и выше, без ограничений по возрасту, на момент начала соревнований, имеющие ИД ФИДЕ.

Участники играют в одном турнире. По итогам турнира, определяются лучшие спортсмены в личном зачете раздельно среди мальчиков и среди девочек. Турнирный взнос 400 рублей.

Места участников определяются по наибольшему количеству очков, набранных в 7 турах (6 турах для турнира «А»), а при их равенстве по дополнительным показателям:

Бухгольц, усеченный Бухгольц, Бергер, количество побед, личная встреча.

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в турнирах «А»,«В»,«С» среди мальчиков и девочек, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, а также спортивным инвентарём предоставляемым спонсорами.

Предварительные заявки (ФИО, дата рождения, разряд, ИД FIDE при наличии, турнир – А/В/С) подаются Федуловой Ксении Андреевне по электронной почте: kdebkova@mail.ru или телефону 8-931-272-96-06; до 26 мая 2017 года. Заявки по установленной форме подаются по прибытию на соревнования.

Положение можно посмотреть здесь