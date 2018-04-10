14 апреля в ДК Чекалова посёлка имени Морозова состоится шахматный турнир для школьников. Турнир без взносов при поддержке администрации посёлка.

Начало регистрации участников в 14.00 Начало соревнований в 14.30.

К соревнованию допускаются школьники любого возраста с рейтингом РШФ до 1100. (К соревнованию допускаются также школьники без рейтинга, им присваивается ID РШФ и рейтинг 1000). Турнир проводится по швейцарской системе, в 5-7 туров с контролем времени 15 минут на партию.

В соревновании награждаются участники, занявшие 1-3 места в турнире, три лучших шахматиста начальной школы и лучшая шахматистка турнира. Призеры награждаются грамотами и подарками.

Заявки на участие принимаются в ДК им Чекалова 2-й эт. в помещении шахматного клуба в день соревнований. 14 апреля с 14.00 до 14.30.

Справки по телефону 89218949279